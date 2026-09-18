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Дания. Суперлига
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Силькеборг
Софус Бергер
Статистика
€ 500 тыс
Софус Бергер - статистика
Силькеборг
2 июня 2003 (23)
#14 | Полузащитник
175 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
76' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
81' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
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Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Силькеборг
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
76' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
81' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Силькеборг
1 : 1
30.08.2026
Мидтьюлланд
86' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Брондбю
3 : 1
24.08.2026
Силькеборг
72' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 0
16.08.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
1 : 0
10.08.2026
Оденсе
69' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 3
02.08.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Рандерс
1 : 1
27.07.2026
Силькеборг
79' - 90'
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