Гидеон Тетте - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Гидеон
|Фамилия
|Тетте
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 2005 (17 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Гидеон
|Фамилия
|Тетте
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 2005 (17 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|79' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)