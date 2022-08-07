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    Акинкунми Аму - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Акинкунми
    Фамилия Аму
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июня 2002 (20 лет)
    Рост 163
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2022 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 3:1 Копенгаген (Копенгаген)
    19.08.2022 68' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    12.08.2022 74' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    07.08.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
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