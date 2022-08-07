Акинкунми Аму - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Акинкунми
|Фамилия
|Аму
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|163
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Акинкунми
|Фамилия
|Аму
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|163
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|68' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2022
|74' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)