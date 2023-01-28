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    Бруно Амионе - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Амионе
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 2002 (21 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,70
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Сампдория 2:3 Кремонезе Италия. Серия А, 29 тур
    02.04.2023 1' - 90' Рома 3:0 Сампдория Италия. Серия А, 28 тур
    19.03.2023 1' - 90' Сампдория 3:1 Верона Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 18 0 1 8 0
    Верона 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:3 Кремонезе (Кремона)
    02.04.2023 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Сампдория (Генуя)
    19.03.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    12.03.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 4:2 Сампдория (Генуя)
    05.03.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    27.02.2023 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    18.02.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    43'
    13.02.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
    78'
    06.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    64'
    28.01.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    16.01.2023 1' -62' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    04.01.2023 1' -72' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    25' 59'
    12.11.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    33'
    09.11.2022 1' -83' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    20'
    06.11.2022 1' -37' Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    29.10.2022 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    67'
    24.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    59'
    17.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    08.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    17.09.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    04.09.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.08.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    28.08.2022 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    21.08.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    15.08.2022 1' -59' Верона (Верона) 2:5 Наполи (Неаполь)
    52'
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