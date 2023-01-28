Бруно Амионе - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Амионе
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,70
млн
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Амионе
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|2:3
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 29 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Рома
|3:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 28 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|3:1
|Верона
|Италия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|18
|0
|1
|8
|0
|Верона
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Кремонезе (Кремона)
|02.04.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|19.03.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Верона (Верона)
|12.03.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Сампдория (Генуя)
|05.03.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|27.02.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|43'
|13.02.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|78'
|06.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|64'
|28.01.2023
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|16.01.2023
|1' -62'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|04.01.2023
|1' -72'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|25' 59'
|12.11.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|33'
|09.11.2022
|1' -83'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|20'
|06.11.2022
|1' -37'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|29.10.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|67'
|24.10.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|59'
|17.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|15.08.2022
|1' -59'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)
|52'