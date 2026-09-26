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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Астрахань
Марк Полушин
Статистика
Марк Полушин - статистика
Астрахань
28 декабря 2002 (23), Астрахань
#7 | Нападающий
177 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
1' - 45'
33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астрахань
15
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
1' - 45'
33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Заря Луганск РФ
4 : 0
29.08.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Астрахань
1 : 1
22.08.2026
Ростов-2
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Севастополь
3 : 4
15.08.2026
Астрахань
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
01.08.2026
Астрахань
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
3 : 0
25.07.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
1' - 39'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Чайка-М
0 : 3
30.05.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Динамо-2 Мх
0 : 2
24.05.2026
Астрахань
1' - 90'
44'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Астрахань
1 : 3
16.05.2026
Победа
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
3 : 1
08.05.2026
Нефтяник
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
0 : 0
02.05.2026
Астрахань
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
0 : 0
11.04.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
0 : 1
04.04.2026
Ангушт
Был в запасе
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