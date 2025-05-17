Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Арвин Аппиа - статистика

Амьен
5 января 2001 (25), Амстердам
#25 | Нападающий
175 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Насьональ
22
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
3 : 0
17.05.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Насьональ
3 : 3
10.05.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
03.05.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Морейренcе
1 : 1
27.04.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
0 : 3
19.04.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
0 : 1
12.04.2025
Насьональ
75' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
0 : 1
06.04.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
1 : 0
30.03.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
3 : 1
16.03.2025
Каза Пиа
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 0
08.03.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Насьональ
2 : 1
01.03.2025
Фамаликан
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
1 : 0
21.02.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Насьональ
2 : 2
15.02.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
76' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Спортинг
2 : 0
25.01.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Насьональ
2 : 0
12.01.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Насьональ
0 : 0
03.01.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 1
29.12.2024
Насьональ
79' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
23.12.2024
Насьональ
1' - 76'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
0 : 2
19.12.2024
Бенфика
1' - 62'
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
1 : 0
14.12.2024
Морейренcе
1' - 75'
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
2 : 1
07.12.2024
Насьональ
67' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 0
10.11.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Насьональ
2 : 0
04.11.2024
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Каза Пиа
1 : 0
25.10.2024
Насьональ
78' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
0 : 0
06.10.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
1' - 69'
36'
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
0 : 3
20.09.2024
Брага
1' - 65'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
1 : 0
15.09.2024
Насьональ
1' - 54'
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
1' - 61'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 0
25.08.2024
Насьональ
46' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Насьональ
1 : 6
17.08.2024
Спортинг
1' - 53'
Португалия. Примейра, 1 тур
АВС
1 : 1
10.08.2024
Насьональ
1' - 57'
Главные новости
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+