Нико Янкович - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Янкович
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Янкович
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -124'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|11.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|04.08.2022
|1' -87'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|28.07.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)