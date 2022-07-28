Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нико Янкович - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Нико
    Фамилия Янкович
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 августа 2001 (21 год)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зриньски 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -124' Слован (Братислава) 3:1
    (6:5)п    		 Зриньски (Мостар)
    11.08.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 1:1 Зриньски (Мостар)
    04.08.2022 1' -87' Зриньски (Мостар) 1:0 Тобол (Костанай)
    28.07.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 3:2 Тирана (Тирана)
    • Читайте нас: 