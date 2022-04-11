Маркиньос - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.06.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|42'
|30.05.2022
|80' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.05.2022
|77' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|01.05.2022
|1' -46'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|65' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Куяба (Куяба)