Иссам Чебаке - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Чебаке
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агадир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Имя
|Иссам
|Фамилия
|Чебаке
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агадир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|6
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|10'
|17.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|37'
|11.08.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|04.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|45' 77'
|20.07.2022
|1' -90'
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)