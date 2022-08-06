Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андре Телеш - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Андре
    Фамилия Телеш
    Команда Маритиму
    Состав Основной
    Родной город Фуншал
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 1997 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 Был в запасе Брага (Брага) 5:0 Маритиму (Фуншал)
    15.08.2022 48' -90' Маритиму (Фуншал) 1:2 Шавиш (Шавиш)
    06.08.2022 72' -90' Порту (Порту) 5:1 Маритиму (Фуншал)
    78'
    • Читайте нас: 