Андре Телеш - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Телеш
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Телеш
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|5:0
|Маритиму (Фуншал)
|15.08.2022
|48' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|1:2
|Шавиш (Шавиш)
|06.08.2022
|72' -90'
|Порту (Порту)
|5:1
|Маритиму (Фуншал)
|78'