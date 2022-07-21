Мартин Буката - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Буката
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Буката
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Тр
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -67'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|1' -70'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|45'
|28.07.2022
|46' -90'
|Ньютаун (Ньютаун)
|1:2
|Спартак Тр (Трнава)
|79' 88'
|21.07.2022
|46' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|4:1
|Ньютаун (Ньютаун)