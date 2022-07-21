Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартин Буката - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Буката
    Команда Спартак Тр
    Состав Основной
    Родной город Кошице
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Тр 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -67' Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
    04.08.2022 1' -70' Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    45'
    28.07.2022 46' -90' Ньютаун (Ньютаун) 1:2 Спартак Тр (Трнава)
    79' 88'
    21.07.2022 46' -90' Спартак Тр (Трнава) 4:1 Ньютаун (Ньютаун)
    • Читайте нас: 
    11