Ноа Франсуа - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Франсуа
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Брест (Брест)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)