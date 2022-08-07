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    Ноа Франсуа - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Ноа
    Фамилия Франсуа
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Родной город Ренн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 2003 (19 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.12.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    31.08.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:1 Брест (Брест)
    27.08.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Ренн (Ренн)
    07.08.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Лорьян (Лорьян)
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