Мэтт Тернер - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|13.10.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|90'
|06.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Буде-Глимт (Буде)
|08.09.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)