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    Мэтт Тернер - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Мэтт
    Фамилия Тернер
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 июня 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    13.10.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 0:1 Арсенал (Лондон)
    90'
    06.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Буде-Глимт (Буде)
    08.09.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 1:2 Арсенал (Лондон)
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