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    Иржи Борек - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Иржи
    Фамилия Борек
    Команда Словацко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 сентября 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Словацко 2:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 Был в запасе Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 Был в запасе Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 Был в запасе Слован 0:1 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
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