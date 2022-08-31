Иржи Борек - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Борек
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Борек
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Словацко
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Виктория (Пльзень)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:0
|Сигма (Оломоуц)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|09.10.2022
|1' -12'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:4
|Богемианс 1905 (Прага)
|12'
|31.08.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)