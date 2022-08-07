Марек Полашек - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Полашек
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2001 (21 год)
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Полашек
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|14.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)