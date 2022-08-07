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    Марек Полашек - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Марек
    Фамилия Полашек
    Команда Словацко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 мая 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словацко 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 0:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    14.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    07.08.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
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