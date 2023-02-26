Джон Галлахер - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Галлахер
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дандолк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Галлахер
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дандолк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|88'
|26.02.2023
|68' - 90'
|Остин
|2:3
|Сент-Луис
|США. МЛС, 1 тур
|72'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|88'
|26.02.2023
|68' -90'
|Остин (Остин)
|2:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|72'