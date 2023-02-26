Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джон Галлахер - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Джон
    Фамилия Галлахер
    Команда Остин
    Состав Основной
    Родной город Дандолк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Остин 1:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 3 тур
    88'
    26.02.2023 68' - 90' Остин 2:3 Сент-Луис США. МЛС, 1 тур
    72'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Остин (Остин) 1:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    88'
    26.02.2023 68' -90' Остин (Остин) 2:3 Сент-Луис (Сент-Луис)
    72'
    • Читайте нас: 
    11