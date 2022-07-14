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    Мичо Кузманович - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Мичо
    Фамилия Кузманович
    Команда Тузла Сити
    Состав Основной
    Родной город Добой
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тузла Сити 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Тузла Сити (Тузла) 0:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    21.07.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Тузла Сити (Тузла)
    14.07.2022 1' -60' Тузла Сити (Тузла) 6:0 Тре Пенне (Сан-Марино)
    50' 49'
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