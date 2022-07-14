Мичо Кузманович - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Мичо
|Фамилия
|Кузманович
|Команда
|Тузла Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Добой
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Мичо
|Фамилия
|Кузманович
|Команда
|Тузла Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Добой
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тузла Сити
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Тузла Сити (Тузла)
|0:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|21.07.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Тузла Сити (Тузла)
|14.07.2022
|1' -60'
|Тузла Сити (Тузла)
|6:0
|Тре Пенне (Сан-Марино)
|50' 49'