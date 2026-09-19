Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аркадий Солоп - статистика

Дружба
25 марта 2003 (23), Краснодар
#15 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Дружба
2 : 1
19.09.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
79'
70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Нарт
0 : 1
12.09.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Дружба
1 : 0
05.09.2026
Ангушт
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дружба
20
4
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Дружба
2 : 1
19.09.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
79'
70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Нарт
0 : 1
12.09.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Дружба
1 : 0
05.09.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Рубин Я
4 : 1
29.08.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Дружба
1 : 1
22.08.2026
Кызылташ
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Чайка-М
1 : 1
15.08.2026
Дружба
1' - 90'
14'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Дружба
1 : 2
08.08.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
1 : 3
25.07.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
1' - 90'
54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Ангушт
0 : 1
23.05.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Дружба
3 : 2
16.05.2026
Нарт
1' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
08.05.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
0 : 0
02.05.2026
Астрахань
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Дружба
0 : 2
18.04.2026
Ростов-2
1' - 74'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
11.04.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Дружба
2 : 1
04.04.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+