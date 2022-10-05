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    Аркадий Солоп - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Аркадий
    Фамилия Солоп
    Команда Кубань
    Состав Основной
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 2003 (19 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Кубань 1:2 Рубин Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    02.11.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0
    (4:5)п    		 Кубань (Краснодар)
    05.10.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (2:4)п    		 Кубань (Краснодар)
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