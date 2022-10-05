Аркадий Солоп - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Аркадий
|Фамилия
|Солоп
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Аркадий
|Фамилия
|Солоп
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)