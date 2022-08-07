Эмерсон Родригес - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Эмерсон
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сантос Лагуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Эмерсон
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сантос Лагуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|17
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|58' -90'
|Интер (Майами)
|1:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.10.2022
|77' -90'
|Интер (Майами)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Интер (Майами)
|19.09.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:3
|Интер (Майами)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|3:1
|Интер (Майами)
|01.09.2022
|82' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:0
|Интер (Майами)
|28.08.2022
|46' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|3:1
|Интер (Майами)
|21.08.2022
|71' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|07.08.2022
|69' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Интер (Майами)
|79'
|04.08.2022
|72' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:1
|Интер (Майами)
|24.07.2022
|61' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Интер (Майами)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|05.07.2022
|40' -90'
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Интер (Майами)
|26.06.2022
|61' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|19.06.2022
|75' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:0
|Интер (Майами)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Портленд (Портленд)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|19.05.2022
|83' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Интер (Майами)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|07.05.2022
|83' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:0
|Интер (Майами)
|01.05.2022
|12' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:0
|Интер (Майами)
|24.04.2022
|75' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|86'
|17.04.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Интер (Майами)
|12.03.2022
|86' -90'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.03.2022
|79' -90'
|Остин (Остин)
|5:1
|Интер (Майами)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)