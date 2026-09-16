Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Колумбия. Примера А
Команды
Санта-Фе
Эмерсон Родригес
Статистика
€ 1 млн
Эмерсон Родригес - статистика
Санта-Фе
25 августа 2000 (26)
#25 | Полузащитник
174 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
1' - 40'
40'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Санта-Фе
1 : 0
12.09.2026
Депортес Толима
23' - 90'
69'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
1' - 57'
9'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Санта-Фе
2 : 2
06.09.2026
Форталеза
1' - 57'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
Лига конференций 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Болгария. Первая лига 2024/2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
66' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
23.07.2026
Лудогорец
Был в запасе
Главные новости
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
1
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 22:51
2
Сборная России лишилась нападающего
Вчера, 22:40
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+