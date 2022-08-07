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    Эмерсон Родригес - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Эмерсон
    Фамилия Родригес
    Команда Сантос Лагуна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 августа 2000 (22 года)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 17 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 58' -90' Интер (Майами) 1:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    06.10.2022 77' -90' Интер (Майами) 4:1 Орландо Сити (Орландо)
    01.10.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 0:1 Интер (Майами)
    19.09.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:3 Интер (Майами)
    11.09.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Интер (Майами)
    01.09.2022 82' -90' Коламбус (Коламбус) 1:0 Интер (Майами)
    28.08.2022 46' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 3:1 Интер (Майами)
    21.08.2022 71' -90' Интер (Майами) 2:1 Торонто (Торонто)
    14.08.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    07.08.2022 69' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Интер (Майами)
    79'
    04.08.2022 72' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 0:1 Интер (Майами)
    24.07.2022 61' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Интер (Майами)
    17.07.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Шарлотт (Шарлотт)
    05.07.2022 40' -90' Даллас (Даллас) 1:1 Интер (Майами)
    26.06.2022 61' -90' Интер (Майами) 2:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    19.06.2022 75' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:0 Интер (Майами)
    29.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Портленд (Портленд)
    23.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    19.05.2022 83' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Интер (Майами)
    15.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:2 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    07.05.2022 83' -90' Шарлотт (Шарлотт) 1:0 Интер (Майами)
    01.05.2022 12' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:0 Интер (Майами)
    24.04.2022 75' -90' Интер (Майами) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    86'
    17.04.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Интер (Майами)
    09.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    03.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 1:3 Хьюстон (Хьюстон)
    19.03.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Интер (Майами)
    12.03.2022 86' -90' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.03.2022 79' -90' Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 Был в запасе Интер (Майами) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
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