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    Камиль Ибрагимов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Камиль
    Фамилия Ибрагимов
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Родной город Хасавюрт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 63' - 90' Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    65'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    02.11.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
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