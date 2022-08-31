Хожимат Эркинов - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Хожимат
|Фамилия
|Эркинов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 2001 (21 год)
|Рост
|173
|Имя
|Хожимат
|Фамилия
|Эркинов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 2001 (21 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|46' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|22.11.2022
|1' -67'
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|19.10.2022
|1' -67'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)