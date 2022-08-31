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    Хожимат Эркинов - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Хожимат
    Фамилия Эркинов
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Родной город Ташкент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 2001 (21 год)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 46' - 90' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 46' -90' Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    22.11.2022 1' -67' Торпедо (Москва) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    19.10.2022 1' -67' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 46' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
    31.08.2022 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
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