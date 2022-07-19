Родолфо Соарес - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Родолфо
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Родолфо
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|49'
|28.07.2022
|1' -90'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|19.07.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)