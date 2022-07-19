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    Лоренцо Фонсека - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Фонсека
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1998 (25 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хибернианс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Хибернианс (Паола) 1:3 РФШ (Рига)
    04.08.2022 89' -90' РФШ (Рига) 1:1 Хибернианс (Паола)
    28.07.2022 Был в запасе Левадия (Таллин) 1:1 Хибернианс (Паола)
    19.07.2022 Был в запасе Хибернианс (Паола) 3:2 Левадия (Таллин)
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