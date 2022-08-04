Филип Божич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Божич
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Божич
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -77'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:2
|Мальме (Мальме)
|61'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)