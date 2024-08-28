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Редон Джиджа
Статистика
Редон Джиджа - статистика
Завершил карьеру
14 июля 1998 (28), Лачи
#19 | Нападающий
180 см
Албания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2024/2025
Азербайджан. Премьер-лига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
0 : 2
28.08.2024
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
3 : 0
20.08.2024
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
2 : 7
13.08.2024
Карабах
106' - 120'
111'
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
1 : 2
06.08.2024
Лудогорец
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
5 : 0
30.07.2024
Линкольн
80' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн
0 : 2
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Карабах
Был в запасе
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