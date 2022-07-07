Стефан Милошевич - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Милошевич
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Милошевич
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|62' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|21.07.2022
|1' -60'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|14.07.2022
|1' -74'
|Лапи (Подуево)
|2:2
|Будучность (Подгорице)
|07.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:0
|Лапи (Подуево)
|44'