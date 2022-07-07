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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Будучность - Лапи
Будучность - Лапи: обзор матча 07 июля 2022
Будучность
07.07.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Лапи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Будучность - Лапи
Желтая карточка
В. Аджич
88'
77'
Замена
F. Alidema
️️️️
A. Maliqi
Замена
A. Lucero
️️️️
Б. Янкович
67'
Желтая карточка
Б. Янкович
62'
Желтая карточка
С. Милошевич
44'
36'
Желтая карточка
A. Ramadani
33'
Желтая карточка
Б. Идриси
26'
Желтая карточка
A. Maliqi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
29
Урош Игньятович
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
8
Лука Миркович
ЦП
14
Бранислав Янкович
ЦП
33
Владан Аджич
ЦФ
22
Андрийя Ражнатович
ЦФ
29
Vasilije Terzić
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
7
Lazar Mijović
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Лапи
4
Бухар Идриси
ЦФ
10
A. Ramadani
ЦФ
0
K. Shabani
ЦФ
14
A. Maliqi
ЦФ
0
A. Firmino
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
Будучность
14
Ariel Lucero
ЦП
25
Velimir Vlahović
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
Лапи
97
Festim Alidema
ЦФ
0
D. Fazliu
ЦФ
1-2-1-5
33
Драгоевич
29
Игньятович
8
Миркович
14
Янкович
19
Джуканович
22
Ражнатович
7
99
Милошевич
29
33
Аджич
5
4
Идриси
0
14
0
10
14
Янкович
14
14
14
Янкович
14
97
97
14
Остались в запасе
Будучность
Лапи
25
Velimir Vlahović
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
0
D. Fazliu
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
Остались в запасе
25
Velimir Vlahović
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Fazliu
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Главный тренер
Тахир Бататина
Статистика матча Будучность - Лапи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Петровац
- : -
05.12.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Лапи
0 : 0
10.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
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