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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лапи - Будучность
Лапи - Будучность: обзор матча 14 июля 2022
Лапи
14.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Будучность
45+1'
A. Firmino (П)
71'
A. Kurtaj
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лапи - Будучность
Пенальти не реализован!
F. Alidema
90'
+4
Замена
I. Vukcevic
️️️️
A. Firmino
75'
74'
Замена
З. Петрович
️️️️
С. Милошевич
ГОЛ! 2:0!
A. Kurtaj
71'
Замена
R.
️️️️
G. Progni
67'
Замена
F. Alidema
️️️️
K. Shabani
66'
Замена
A. Kurtaj
️️️️
D. Fazliu
59'
51'
Желтая карточка
А. Ражнатович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Firmino
45'
+1
Желтая карточка
Б. Идриси
37'
Желтая карточка
K. Shabani
20'
19'
Желтая карточка
В. Аджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лапи
1
Илир Авдили
ВР
31
Francisco Rivera
ЦП
16
Илир Красники
ЦП
4
Бухар Идриси
ЦФ
0
K. Shabani
ЦФ
10
A. Ramadani
ЦФ
0
D. Fazliu
ЦФ
77
Gerhard Progni
ЦФ
0
A. Firmino
ЦФ
14
A. Maliqi
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
19
Виктор Джуканович
ЛВ
14
Бранислав Янкович
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
33
Владан Аджич
ЦФ
22
Андрийя Ражнатович
ЦФ
29
Vasilije Terzić
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
7
Lazar Mijović
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Лапи
23
Amrush Bujupi
ВР
67
Art Hoti
ВР
44
Aulon Shabani
ЦЗ
6
Ardi Qorri
ЦП
21
Andri Stafa
ЦП
22
Alban Shabani
ЦП
27
Muhamed Llapashtica
ЦП
80
Robson
ЦП
97
Festim Alidema
ЦФ
11
Igor Vukcevic
ЦФ
17
Albion Kurtaj
ЦФ
Будучность
14
Ariel Lucero
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
15
Зоран Петрович
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
2-5
1
Авдили
31
16
Красники
0
14
0
77
10
2-1-5
33
Драгоевич
14
Янкович
8
Миркович
19
Джуканович
33
Аджич
7
99
Милошевич
29
22
Ражнатович
77
80
80
77
0
97
97
0
0
11
11
0
0
17
17
0
99
Милошевич
15
Петрович
15
Петрович
99
Милошевич
Остались в запасе
Лапи
Будучность
23
Amrush Bujupi
ВР
67
Art Hoti
ВР
44
Aulon Shabani
ЦЗ
6
Ardi Qorri
ЦП
21
Andri Stafa
ЦП
22
Alban Shabani
ЦП
27
Muhamed Llapashtica
ЦП
Главный тренер
Тахир Бататина
14
Ariel Lucero
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Остались в запасе
23
Amrush Bujupi
ВР
67
Art Hoti
ВР
44
Aulon Shabani
ЦЗ
6
Ardi Qorri
ЦП
21
Andri Stafa
ЦП
22
Alban Shabani
ЦП
27
Muhamed Llapashtica
ЦП
Остались в запасе
14
Ariel Lucero
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
Главный тренер
Срджан Радоньич
Статистика матча Лапи - Будучность
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Лапи
0 : 0
10.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
Лапи
Будучность
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Петровац
- : -
05.12.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
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