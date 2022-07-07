Штефан Герец - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Герец
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Герец
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ружомберок
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -59'
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|21.07.2022
|58' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)
|07.07.2022
|1' -74'
|Ружомберок (Ружомберок)
|2:0
|Кауно Жальгирис (Каунас)
|68'