Якуб Бартковски - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Бартковски
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лодзь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Бартковски
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лодзь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Погонь (Щецин)
|21.07.2022
|1' -85'
|Погонь (Щецин)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.07.2022
|1' -90'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|07.07.2022
|1' -90'
|Погонь (Щецин)
|4:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|40'