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    Жажа - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Авелино Джексон
    Фамилия Коэльо
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 189
    Вес 79
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 1' -90' Трабзонспор (Трабзон) 3:1 Металлист (Харьков)
    06.11.2014 1' -90' Легия (Варшава) 2:1 Металлист (Харьков)
    22.10.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Легия (Варшава)
    69'
    18.09.2014 1' -82' Металлист (Харьков) 1:2 Трабзонспор (Трабзон)
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