Жажа - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Авелино Джексон
|Фамилия
|Коэльо
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|79
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Авелино Джексон
|Фамилия
|Коэльо
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|06.11.2014
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|22.10.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Легия (Варшава)
|69'
|18.09.2014
|1' -82'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)