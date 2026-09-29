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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мьеллбю
Tony Miettinen
Статистика
Tony Miettinen - статистика
Мьеллбю
#33 | Защитник
Финляндия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
46' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Мьеллбю
0 : 3
20.09.2026
ГАИС
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
АИК
1 : 1
16.09.2026
Мьеллбю
1' - 70'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мьеллбю
1 : 4
07.09.2026
Гетеборг
1' - 90'
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Лига наций 2026/2027
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Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мьеллбю
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Мьеллбю
0 : 1
20.08.2026
Зальцбург
1' - 90'
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