Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Finnur Justinussen
Статистика
Finnur Justinussen - статистика
Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Викингур
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
0 : 2
01.08.2024
Гент
60' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Гент
4 : 1
25.07.2024
Викингур
65' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Викингур
2 : 0
18.07.2024
Лиепая
1' - 70'
43'
Лига конференций, 1 раунд
Лиепая
1 : 1
11.07.2024
Викингур
1' - 64'
Главные новости
Футболиста «Ливерпуля» внесли в базу «Миротворца»*
21:15
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
2
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
Видео
Сбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
4
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
14
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+