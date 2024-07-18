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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Лиепая
Викингур - Лиепая: обзор матча 18 июля 2024
Викингур
18.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лиепая
43'
F. Justinussen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - Лиепая
Желтая карточка
A. Gregersen
89'
89'
Желтая карточка
A. Karašausks
Замена
J. Nielsen
️️️️
F. Justinussen
70'
ГОЛ! 1:0!
F. Justinussen
Пас отдал
А. Свенссон
43'
19'
Желтая карточка
S. Purtić
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
22
Ari Olsen
ЦЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
8
Aron Jarnskor Ellingsgaard
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
АП
23
Poul Kallsberg
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
Лиепая
55
Марко Симич
ЦЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
8
Pape Yare Fall
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
72
Анто Бабич
ЦФ
77
Dodo
ЦФ
25
Artūrs Karašausks
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
9
J. Nielsen
ЦФ
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Лиепая
84
Vladislavs Lazarevs
ЦФ
44
Кивон Лейдсман
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
3-4-1-2
1
Рейнатред
22
4
8
8
10
Ватнхамар
15
11
Бардарсон
18
Свенссон
17
23
3-1-3
55
Симич
6
Ускокович
8
22
25
77
72
Бабич
17
9
9
17
Остались в запасе
Викингур
Лиепая
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
84
Vladislavs Lazarevs
ЦФ
44
Кивон Лейдсман
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Остались в запасе
84
Vladislavs Lazarevs
ЦФ
44
Кивон Лейдсман
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Викингур - Лиепая
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Sarpugerði Stadium, Nordragota
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2025.07.14 14:17
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2021.01.31 19:25
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2025.07.14 14:17
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2025.07.14 11:56
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2021.01.31 19:25
1
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