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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лиепая - Викингур
Лиепая - Викингур: обзор матча 11 июля 2024
Лиепая
11.07.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Викингур
55'
М. Симич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиепая - Викингур
Желтая карточка
S. Purtić
79'
64'
Замена
J. Nielsen
️️️️
F. Justinussen
ГОЛ! 1:0!
М. Симич
Пас отдал
A. Karašausks
55'
Замена
D.
️️️️
К. Лейдсман
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиепая
6
Лука Ускокович
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
44
Кивон Лейдсман
ЦФ
25
Artūrs Karašausks
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
11
Олаф Бардарсон
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
АП
17
Finnur Justinussen
ЦФ
23
Poul Kallsberg
ЦФ
Лиепая
15
Lassana Faye
ЦЗ
77
Dodo
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
84
Vladislavs Lazarevs
ЦФ
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
9
J. Nielsen
ЦФ
2-1-3
6
Ускокович
55
Симич
22
72
Бабич
25
44
Лейдсман
3-3-1-2
1
Рейнатред
8
4
22
11
Бардарсон
15
10
Ватнхамар
18
Свенссон
23
17
44
Лейдсман
77
77
44
Лейдсман
17
9
9
17
Остались в запасе
Лиепая
Викингур
15
Lassana Faye
ЦЗ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
84
Vladislavs Lazarevs
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Остались в запасе
15
Lassana Faye
ЦЗ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
84
Vladislavs Lazarevs
ЦФ
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
29
Ingi Arngrímsson
ЦЗ
16
Pall Eirik Djurhuus
ЦП
30
Арни Ноа Атласон
ЦП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Лиепая - Викингур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
Информация о матче
Главный судья:
Tom Owen, Wales
Стадион:
Daugava Stadium, Liepaja
Посещаемость:
1000
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Лиепая
Викингур
«Линкольн» – «Викингур»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:17
Прогноз на точный счет матча «Линкольн» – «Викингур»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 11:56
Товарищеский матч. «Арсенал» разгромил «Лиепаю», второй раз за два дня забив четыре гола
2021.01.31 19:25
1
Товарищеский матч. «Арсенал» разгромил «Лиепаю», второй раз за два дня забив четыре гола
2021.01.31 19:25
1
«Линкольн» – «Викингур»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:17
Прогноз на точный счет матча «Линкольн» – «Викингур»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 11:56
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