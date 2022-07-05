Доминго Феррер - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Доминго
|Фамилия
|Феррер
|Команда
|Сент-Джозефс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|168
|Имя
|Доминго
|Фамилия
|Феррер
|Команда
|Сент-Джозефс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джозефс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|21.07.2022
|1' -63'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|14.07.2022
|1' -90'
|Ларн (Ларн)
|0:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|05.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:0
|Ларн (Ларн)
|45'