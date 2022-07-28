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Доминго Феррер
Статистика
Доминго Феррер - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1989 (37), Малага
#24 | Полузащитник
168 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джозефс
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Славия
7 : 0
28.07.2022
Сент-Джозефс
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
21.07.2022
Славия
1' - 63'
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
0 : 1
14.07.2022
Сент-Джозефс
1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
05.07.2022
Ларн
1' - 90'
45'
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