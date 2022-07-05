Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Доминго Феррер - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Доминго
    Фамилия Феррер
    Команда Сент-Джозефс
    Состав Основной
    Родной город Малага
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1989 (33 года)
    Рост 168
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джозефс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Славия (Прага) 7:0 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    21.07.2022 1' -63' Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:4 Славия (Прага)
    14.07.2022 1' -90' Ларн (Ларн) 0:1 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    05.07.2022 1' -90' Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:0 Ларн (Ларн)
    45'
    • Читайте нас: 
    11