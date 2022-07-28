Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Сент-Джозефс
Славия - Сент-Джозефс: обзор матча 28 июля 2022
Славия
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
7 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Сент-Джозефс
18'
П. Олаинка
20'
В. Юрецка
29'
П. Олаинка
34'
Д. Фила
48'
Х. Тьехи
90+3'
Эвертон
90+5'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Славия - Сент-Джозефс
ГОЛ! 7:0!
И. Траоре
90'
+5
ГОЛ! 6:0!
Эвертон
Пас отдал
Х. Тьехи
90'
+3
88'
Желтая карточка
F. Villar
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Провод
78'
Замена
М. Усор
️️️️
П. Олаинка
66'
Замена
Д. Дудера
️️️️
И. Шранц
66'
58'
Замена
️️️️
Д. Валарино
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Фила
54'
Замена
Эвертон
️️️️
О. Лингр
54'
ГОЛ! 5:0!
Х. Тьехи
48'
46'
Замена
Д. Робба
️️️️
R. Fitzsimons
ГОЛ! 4:0!
Д. Фила
Пас отдал
Х. Тьехи
34'
ГОЛ! 3:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Д. Юрасек
29'
ГОЛ! 2:0!
В. Юрецка
Пас отдал
И. Шранц
20'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
В. Юрецка
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
39
Давид Юрасек
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сент-Джозефс
34
Ross Fitzsimons
ВР
16
Lucas Olmos
ЦЗ
19
Connor Peters
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Manuel Caballero
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
24
Доминго Феррер
ПП
18
Ishmael Kofi Antwi
ЦФ
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
ЦФ
24
F. Villar
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
Сент-Джозефс
13
Джейми Робба
ВР
16
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Pablo Rosa Tristan
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
17
Kevagn Robba
ЦП
2
Jaime Serra
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
1-2-2-5
30
Мандоус
33
Качараба
39
Юрасек
32
Лингр
17
Провод
99
Олаинка
15
Юрецка
26
Шранц
4
Тьехи
9
Валента
11
Фила
3-3-3
34
16
19
21
Понс
24
Феррер
15
3
Валарино
24
22
18
26
Шранц
23
Дудера
23
Дудера
26
Шранц
17
Провод
12
Траоре
12
Траоре
17
Провод
32
Лингр
32
Эвертон
32
Эвертон
32
Лингр
11
Фила
31
Юрасек
31
Юрасек
11
Фила
99
Олаинка
8
Усор
8
Усор
99
Олаинка
34
13
Робба
13
Робба
34
Остались в запасе
Славия
Сент-Джозефс
31
Ян Сиротник
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
16
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Pablo Rosa Tristan
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
17
Kevagn Robba
ЦП
2
Jaime Serra
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
Остались в запасе
16
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Pablo Rosa Tristan
ЦЗ
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
17
Kevagn Robba
ЦП
2
Jaime Serra
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Славия - Сент-Джозефс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Сент-Джозефс
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
«Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 10.0
2025.07.31 08:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+