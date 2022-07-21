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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сент-Джозефс - Славия
Сент-Джозефс - Славия: обзор матча 21 июля 2022
Сент-Джозефс
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
Славия
21'
Й. Сор
32'
Й. Сор
45+1'
Эвертон
56'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сент-Джозефс - Славия
Желтая карточка
А. Понс
70'
68'
Замена
М. Валента
️️️️
Х. Тьехи
Замена
B.
️️️️
Д. Феррер
63'
56'
ГОЛ! 0:4!
О. Лингр
54'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
О. Дорли
54'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Эвертон
54'
Замена
Д. Фила
️️️️
Й. Сор
54'
Замена
О. Лингр
️️️️
И. Траоре
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Эвертон
Пас отдал
И. Траоре
Желтая карточка
J. Manuel Gonzalez Perez
39'
Красная карточка
К. Печчи
34'
34'
Желтая карточка
А. Мандоус
32'
ГОЛ! 0:2!
Й. Сор
21'
ГОЛ! 0:1!
Й. Сор
Пас отдал
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джозефс
34
Ross Fitzsimons
ВР
16
Аймен Муэли
ЛЗ
16
Lucas Olmos
ЦЗ
19
Connor Peters
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
17
Kevagn Robba
ЦП
24
Доминго Феррер
ПП
18
Ishmael Kofi Antwi
ЦФ
15
Кристиан Печчи
ЦФ
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
ЦФ
24
F. Villar
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
32
Эвертон
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сент-Джозефс
13
Джейми Робба
ВР
6
Pablo Rosa Tristan
ЦЗ
15
Manuel Caballero
ЦП
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
2
Jaime Serra
ЦФ
0
Boro
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-2-4
34
16
Муэли
19
21
Понс
16
17
24
Феррер
18
24
22
15
Печчи
3-3-1-2
30
Мандоус
3
Голеш
3
Сантос
4
Усу
23
Дудера
12
Траоре
19
Дорли
11
Сор
4
Тьехи
32
Эвертон
24
Феррер
0
0
24
Феррер
12
Траоре
32
Лингр
32
Лингр
12
Траоре
19
Дорли
39
Юрасек
39
Юрасек
19
Дорли
32
Эвертон
15
Юрецка
15
Юрецка
32
Эвертон
4
Тьехи
9
Валента
9
Валента
4
Тьехи
11
Сор
11
Фила
11
Фила
11
Сор
Остались в запасе
Сент-Джозефс
Славия
13
Джейми Робба
ВР
6
Pablo Rosa Tristan
ЦЗ
15
Manuel Caballero
ЦП
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
2
Jaime Serra
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
17
Лукаш Провод
ЛВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
6
Pablo Rosa Tristan
ЦЗ
15
Manuel Caballero
ЦП
12
Christian Aznar Fernández
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
2
Jaime Serra
ЦФ
0
E. Rojas
ЦФ
23
Adi Yussuf
ЦФ
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
17
Лукаш Провод
ЛВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Сент-Джозефс - Славия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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