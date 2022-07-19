Габри Искьер - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Габри
|Фамилия
|Искьер
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Габри
|Фамилия
|Искьер
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|28.07.2022
|1' -90'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|58'
|19.07.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)