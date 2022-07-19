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    Габри Искьер - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Габри
    Фамилия Искьер
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Родной город Лас-Пальмас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хибернианс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Хибернианс (Паола) 1:3 РФШ (Рига)
    04.08.2022 1' -90' РФШ (Рига) 1:1 Хибернианс (Паола)
    28.07.2022 1' -90' Левадия (Таллин) 1:1 Хибернианс (Паола)
    58'
    19.07.2022 1' -90' Хибернианс (Паола) 3:2 Левадия (Таллин)
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