Хулиан Бартоло - статистика
#73 | Нападающий
|Имя
|Хулиан
|Фамилия
|Бартоло
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|166
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€ 600
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|Имя
|Хулиан
|Фамилия
|Бартоло
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|15
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|05.02.2023
|1' -46'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|30.01.2023
|72' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|80' 74'
|21.01.2023
|61' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|84'
|28.12.2022
|1' -46'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|21.12.2022
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|31.10.2022
|1' -46'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|1' -82'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|16.10.2022
|1' -85'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|09.10.2022
|1' -87'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|02.10.2022
|1' -74'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|19' 44'
|18.09.2022
|46' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|11.09.2022
|63' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|03.09.2022
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|29.08.2022
|60' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)