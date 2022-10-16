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    Хулиан Бартоло - статистика

    #73 | Нападающий
    Имя Хулиан
    Фамилия Бартоло
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Родной город Кильмес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе АЕК 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 15 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 Астерас (Триполис)
    05.02.2023 1' -46' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    30.01.2023 72' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    80' 74'
    21.01.2023 61' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 46' -90' Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    84'
    28.12.2022 1' -46' Олимпиакос (Пирей) 5:0 Астерас (Триполис)
    21.12.2022 46' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    31.10.2022 1' -46' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 1' -82' ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    16.10.2022 1' -85' Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    09.10.2022 1' -87' Панатинаикос (Афины) 1:0 Астерас (Триполис)
    02.10.2022 1' -74' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    19' 44'
    18.09.2022 46' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Астерас (Триполис)
    11.09.2022 63' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    03.09.2022 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    29.08.2022 60' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
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