Аббосбек Жумакулов - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Аббосбек
|Фамилия
|Жумакулов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1999 (23 года)
|Имя
|Аббосбек
|Фамилия
|Жумакулов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|82' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)