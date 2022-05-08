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    Аббосбек Жумакулов - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Аббосбек
    Фамилия Жумакулов
    Команда Энергетик-БГУ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергетик-БГУ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Гомель (Гомель)
    03.07.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    17.06.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.05.2022 82' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    08.05.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
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