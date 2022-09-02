Кирилл Цепенков - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Цепенков
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Цепенков
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|19
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -62'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -66'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|46' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|8' 28'
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|22.08.2022
|75' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Неман (Гродно)
|13.08.2022
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|1' -72'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|51'
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|67' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|22.05.2022
|59' -90'
|Днепр (Могилев)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)