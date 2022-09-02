Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирилл Цепенков - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Фамилия Цепенков
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 2004 (18 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 19 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    06.11.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    02.11.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 1' -62' Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 1' -66' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Гомель (Гомель)
    15.10.2022 46' -90' БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    01.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    8' 28'
    17.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    27.08.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    22.08.2022 75' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Неман (Гродно)
    13.08.2022 46' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    10.07.2022 1' -72' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    51'
    03.07.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    26.06.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    19.06.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    28.05.2022 67' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    22.05.2022 59' -90' Днепр (Могилев) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    • Читайте нас: 
    11