Глеб Якушевич - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Якушевич
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Якушевич
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|9
|4
|2
|2
|0
|Минск
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|15.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|08.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|23'
|19.06.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|29.05.2022
|1' -38'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|20.05.2022
|1' -81'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|15.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|07.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|35' 60'
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|74'
|23.04.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|13'
|15.04.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|20.03.2022
|1' -80'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)