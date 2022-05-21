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    Виллиан Арао - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Виллиан
    Фамилия Арао
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 6,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 1' - 57' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    8'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 14 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 84' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.06.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 85' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 1' -82' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 73' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    83'
    05.06.2022 1' -46' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    30.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    14.05.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    7' 38'
    08.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.04.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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