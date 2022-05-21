Виллиан Арао - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Виллиан
|Фамилия
|Арао
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Виллиан
|Фамилия
|Арао
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 57'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|8'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|14
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|84' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|46' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|85' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|1' -82'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|73' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|83'
|05.06.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|30.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|7' 38'
|08.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)