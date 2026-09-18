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Румыния. Лига I
Команды
Рапид
Владан Бубанья
Статистика
€ 750 тыс
Владан Бубанья - статистика
Рапид
21 февраля 1999 (27), Никшич
#22 | Полузащитник
194 см
Черногория
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
3 : 1
18.09.2026
Арджеш Питешти
76' - 90'
90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
2 : 1
12.09.2026
Волунтари
71' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
0 : 1
06.09.2026
Рапид
46' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Оренбург
1 : 3
05.11.2025
Краснодар
1' - 90'
77'
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
6 : 0
22.10.2025
Оренбург
46' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
16.09.2025
Рубин
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
3 : 5
26.08.2025
Зенит
1' - 46'
24'
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 1
13.08.2025
Ахмат
66' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Рубин
2 : 0
31.07.2025
Оренбург
46' - 90'
48'
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