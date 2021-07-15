Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владан Бубанья - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Владан
    Фамилия Бубанья
    Команда Сутьеска
    Состав Основной
    Родной город Никшич
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 февраля 1999 (24 года)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сутьеска 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -89' Маккаби (Тель-Авив) 3:1 Сутьеска (Никшич)
    51'
    22.07.2021 1' -89' Сутьеска (Никшич) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
    15.07.2021 1' -89' Гагра (Тбилиси) 1:1 Сутьеска (Никшич)
    • Читайте нас: 
    11