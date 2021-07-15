Владан Бубанья - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Владан
|Фамилия
|Бубанья
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|194
|Имя
|Владан
|Фамилия
|Бубанья
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сутьеска
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -89'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Сутьеска (Никшич)
|51'
|22.07.2021
|1' -89'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|15.07.2021
|1' -89'
|Гагра (Тбилиси)
|1:1
|Сутьеска (Никшич)