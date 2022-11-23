Кейшер Фуллер - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Кейшер
|Фамилия
|Фуллер
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Кейшер
|Фамилия
|Фуллер
|Команда
|Эредиано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|1' -74'
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|27.11.2022
|1' -90'
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|81'
|23.11.2022
|1' -90'
|Испания
|7:0
|Коста-Рика