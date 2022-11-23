Даниэль Чакон - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Чакон
|Команда
|Картахинес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Чакон
|Команда
|Картахинес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|Был в запасе
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|27.11.2022
|90' -90'
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|23.11.2022
|Был в запасе
|Испания
|7:0
|Коста-Рика