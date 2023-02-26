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    Жереми Эбобиссе - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Жереми
    Фамилия Эбобиссе
    Команда Сан-Хосе
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сан-Хосе 2:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 3 тур
    68'
    26.02.2023 1' - 90' Атланта Юнайтед 2:1 Сан-Хосе США. МЛС, 1 тур
    12'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Хосе 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    68'
    26.02.2023 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    12'
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