Жереми Эбобиссе - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Эбобиссе
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Эбобиссе
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сан-Хосе
|2:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|68'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Атланта Юнайтед
|2:1
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 1 тур
|12'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|68'
|26.02.2023
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|12'