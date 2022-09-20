Лео Перейра - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бауру
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бауру
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|06.11.2022
|54' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|89'
|03.11.2022
|78' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|56' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|90'
|24.10.2022
|74' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|11.10.2022
|74' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|73'
|02.10.2022
|66' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|29.09.2022
|66' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|08.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)