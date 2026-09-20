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Болгария. Первая лига
Команды
ЦСКА София
Лео Перейра
Статистика
€ 1,50 млн
Лео Перейра - статистика
ЦСКА София
29 июня 2000 (26), Бауру
#38 | Нападающий
172 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
1 : 1
20.09.2026
ЦСКА София
1' - 74'
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
0 : 2
16.09.2026
ЦСКА София
1' - 72'
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА София
4 : 1
12.09.2026
Арда
46' - 90'
48'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Спартак Варна
1 : 1
05.09.2026
ЦСКА София
81' - 90'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Бразилия. Серия А 2025
Копа Судамерикана 2025
Бразилия. Серия А 2022
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА София
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
73' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София
75' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Дерри Сити
1 : 2
16.07.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
3 : 2
09.07.2026
Дерри Сити
Был в запасе
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