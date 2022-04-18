Кайо Видаль - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Кайо
|Фамилия
|Видаль
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Форталеза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Кайо
|Фамилия
|Видаль
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Форталеза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|16.07.2022
|90' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2022
|75' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|03.07.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|25.06.2022
|76' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)
|90'
|31.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|79' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2022
|72' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|10.04.2022
|89' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)