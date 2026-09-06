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Болгария. Первая лига
Команды
Лудогорец
Кайо Видаль
Статистика
€ 3,20 млн
Кайо Видаль - статистика
Лудогорец
4 ноября 2000 (25), Форталеза
#11 | Нападающий
174 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
06.09.2026
Лудогорец
53' - 90'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
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Болгария. Первая лига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
11
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Ференцварош
2 : 0
26.02.2026
Лудогорец
1' - 66'
Лига Европы, 1/16 финала
Лудогорец
2 : 1
19.02.2026
Ференцварош
1' - 90'
90'
Лига Европы, 8 тур
Лудогорец
1 : 0
29.01.2026
Ницца
1' - 80'
42'
Лига Европы, 7 тур
Рейнджерс
1 : 0
22.01.2026
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
3 : 3
11.12.2025
ПАОК
1' - 72'
Лига Европы, 5 тур
Лудогорец
3 : 2
27.11.2025
Сельта
1' - 85'
Лига Европы, 4 тур
Ференцварош
3 : 1
06.11.2025
Лудогорец
1' - 87'
Лига Европы, 3 тур
Янг Бойз
3 : 2
23.10.2025
Лудогорец
1' - 90'
62'
Лига Европы, 2 тур
Лудогорец
0 : 2
02.10.2025
Бетис
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Мальме
1 : 2
24.09.2025
Лудогорец
1' - 90'
89'
Лига Европы, 4 раунд
Лудогорец
4 : 1
28.08.2025
Шкендия
1' - 83'
Лига Европы, 4 раунд
Шкендия
2 : 1
21.08.2025
Лудогорец
Был в запасе
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