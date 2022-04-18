Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кайо Видаль - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Кайо
    Фамилия Видаль
    Команда Интернасьонал
    Состав Основной
    Родной город Форталеза
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 ноября 2000 (22 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интернасьонал 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    16.07.2022 90' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.07.2022 75' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    03.07.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    25.06.2022 76' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Коритиба (Коритиба)
    90'
    31.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    15.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 79' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    24.04.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.04.2022 72' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    10.04.2022 89' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    • Читайте нас: 
    11